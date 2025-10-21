Sport e inclusione, Crevoladossola lavora ad un nuovo progetto

La giunta comunale di Crevoladossola ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la sistemazione dell’area esterna del nuovo polo scolastico e dell’area sportiva dedicata al tennis e al tempo libero. L’intervento, del valore complessivo di 660.000 euro, sarà candidato al finanziamento Pnrr - Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale”, sostenuto dall’Unione Europea tramite il programma Next Generation Eu.

Il progetto include una serie di elaborati tecnici, tra cui planimetrie, computi metrici, impianti termici ed elettrici, e relazioni energetiche. L’obiettivo è valorizzare gli spazi pubblici e promuovere l’inclusione attraverso strutture sportive accessibili e moderne.

La candidatura è stata formalizzata il 15 ottobre. Il comune, che rientra nei requisiti demografici previsti dal bando, punta ora a ottenere il finanziamento per completare l’opera entro giugno 2026.