Autostrada A26, chiusure notturne tra Arona e Ornavasso

Autostrade per l’Italia comunica che, a causa di necessari interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale, sono previste alcune modifiche alla viabilità lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri. In particolare, è prevista la chiusura in orario notturno di due tratti. Il primo è quello compreso tra Ornavasso e Arona, dal km 197.1 al km 165.5, in direzione Genova, dalle 22.00 dell’8 alle 6.00 del 9 settembre e dalle 22.00 del 10 alle 6.00 dell’11 settembre. Il traffico dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo libero di Ornavasso e potrà rientrare alla stazione di Arona dopo aver percorso la SS 33.

Inoltre, è prevista la chiusura del tratto tra Arona e Ornavasso, dal km 165.5 al km 197.1, in direzione Gravellona, dalle 22.00 del 9 alle 6.00 del 10 settembre e dalle 22.00 dell’11 alle 6.00 del 12 settembre. Il traffico dovrà uscire obbligatoriamente ad Arona e potrà rientrare allo svincolo libero di Ornavasso dopo aver percorso la SS 33.