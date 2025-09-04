Sciopero nazionale del personale FS, disagi per chi deve prendere il treno

Disagi in vista per chi viaggia oggi e domani, giovedì 4 e venerdì 5 settembre, per uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane, inclusi gli addetti al trasporto merci, indetto dal Sindacato generale di base (Sgb), del personale del gruppo Fs Italiane a cui hanno già aderito alcune sigle sindacali autonome che chiedono un nuovo contratto e lamentano carenza di organico e problemi di sicurezza.

Trenitalia e Italo hanno già comunicato gli elenchi dei treni a media e lunga percorrenza garantiti, disponibili sui rispettivi siti web. Anche Trenord aderirà allo sciopero, con possibili interruzioni che colpiranno il trasporto suburbano, regionale, aeroportuale e di lunga percorrenza. Per il Malpensa Express, in caso di cancellazioni, saranno attivati bus sostitutivi.

Lo sciopero nazionale potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e comportare possibili cancellazioni totali e parziali, avverte Trenitalia, sottolineando che gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello sciopero. Garantite le fasce orarie di tutela dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Oltre agli stop ferroviari del 4 e 5 settembre, chi viaggia in aereo dovrà fare i conti con interruzioni previste per il 6 e il 26 settembre.