Chiuse per lavori alcune galleria della A9 in Vallese

Sull'autostrada A9, tra Visp e Briga, in Vallese, nelle prossime settimane saranno effettuati diversi test e lavori di manutenzione nelle gallerie di Visp, Eyholz e Gamsen. Lavori che hanno lo scopo di garantire che le gallerie continuino a soddisfare gli elevati standard di sicurezza e che gli utenti della strada possano contare su un'infrastruttura sicura e funzionante in caso di incidente.

Le gallerie della strada nazionale sono dotate di diversi sistemi che garantiscono la sicurezza degli utenti della strada sia durante il normale esercizio che in caso di incidenti, come incendi o incidenti. Tra questi rientrano l'impianto idrico antincendio, la ventilazione e le telecamere per il rilevamento degli incidenti. Questi sistemi richiedono manutenzione e test regolari. Pertanto le gallerie tra Visp-Ovest e Visp-Est saranno chiuse l’ 8 settembre, dalle ore 5:00 al 9 settembre dalle ore 5:00 e 9 settembre dalle ore 20:00 al 10 settembre dalle ore 5:00. Il tunnel di Gamsen sarà chiuso 2 notti, 15/16 e 16/17 settembre dalle 20:00 alle 5:00: chiusura della A9 tra Visp-Ost e Brig-Glis.