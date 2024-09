Due storie d'amore e suspence raccontate dalla penna di Roberta Battro

“15 giorni per amarti” e “15 giorni per salvarti”. Sono le due storie d’amore e di suspence nate dalla fantasia di Roberta Battro, giovane scrittrice di Montescheno, ex consigliere comunale in paese e con un passato da corrispondente nei giornali locali.

Roberta si è lanciata in queste storie emozionanti e coinvolgenti, con una scrittura fluida e scorrevole.

‘’Sono libri ideali per rilassarsi e trascorrere dei momenti piacevoli - spiega Roberta - Sono i primi due romanzi della serie LoveEnigma. Il prossimo anno uscirà l’ultimo’’.

La prima storia è ambientata in Italia e si svolge in una villa, dove i protagonisti (Gabriel e Enya) dovranno risolvere 14 enigmi per entrare in possesso di un’eredità.

La seconda è una corsa contro il tempo che si svolge tra Italia e Francia. I due protagonisti (Leo e Solène) minacciati da un boss della mala di Digione, dovranno trovare un bottino che gli è stato sottratto. I libri, in formato cartaceo e digitale, sono acquistabili su Amazon.