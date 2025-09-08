Controlli della velocità in Ticino: le postazioni radar di questa settimana

La Polizia cantonale e le polizie comunali, nell'ambito della prevenzione della sicurezza stradale, evidenziano che la velocità elevata è una delle principali cause di incidenti, con esiti talvolta gravi o addirittura fatali. Si rinnova pertanto l’invito ai conducenti a rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada. In quest’ottica, con l’obiettivo di scongiurare incidenti stradali, saranno effettuati, durante la settimana 37, dall’8 al 14.settembre, controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Leventina

Pollegio

Distretto di Blenio

Dongio

Distretto di Riviera

Biasca

Iragna

Distretto di Bellinzona

Carasso

Gorduno

Bellinzona

Claro

Giubiasco

Distretto di Locarno

Verscio

Locarno

Tenero

Gordola

Losone

Vira Gambarogno

Quartino

Arcegno

Ascona

Distretto di Lugano

Pazzallo

Pregassona

Ruvigliana

Melano

Savosa

Sonvico

Viganello

Vezia

Villa Luganese

Sorengo

Melide

Distretto di Mendrisio

Morbio Inferiore

Rancate

Seseglio

Novazzano

Controlli della velocità semi-stazionari

Airolo

Cadempino

Ligornetto

Giumaglio