Controlli della velocità in Ticino: le postazioni radar di questa settimana

La Polizia cantonale e le polizie comunali, nell'ambito della prevenzione della sicurezza stradale, evidenziano che la velocità elevata è una delle principali cause di incidenti, con esiti talvolta gravi o addirittura fatali. Si rinnova pertanto l’invito ai conducenti a rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada. In quest’ottica, con l’obiettivo di scongiurare incidenti stradali, saranno effettuati, durante la settimana 37, dall’8 al 14.settembre, controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:
Controlli della velocità mobili
Distretto di Leventina
Pollegio
Distretto di Blenio
Dongio
Distretto di Riviera
Biasca
Iragna
Distretto di Bellinzona
Carasso
Gorduno
Bellinzona
Claro
Giubiasco
Distretto di Locarno
Verscio
Locarno
Tenero
Gordola
Losone
Vira Gambarogno
Quartino
Arcegno
Ascona
Distretto di Lugano
Pazzallo
Pregassona
Ruvigliana
Melano
Savosa
Sonvico
Viganello
Vezia
Villa Luganese
Sorengo
Melide
Distretto di Mendrisio
Morbio Inferiore
Rancate
Seseglio
Novazzano
Controlli della velocità semi-stazionari
Airolo
Cadempino
Ligornetto
Giumaglio