Viabilità e trasporti | 01 ottobre 2025, 15:00

Borgomezzavalle, un nuovo parcheggio in località San Rocco

Il comune ha approvato il progetto, con un investimento complessivo di 365mila euro

Via libera, dall’amministrazione comunale di Borgomezzavalle, alla realizzazione di un nuovo parcheggio in località San Rocco, lungo la strada provinciale 67 della Valle Antrona. L’intervento prevede un investimento complessivo di 365.000 euro e sarà interamente finanziato dal comune con fondi propri di bilancio. Il progetto sarà seguito da un gruppo tecnico intercomunale composto da professionisti di Borgomezzavalle e Antrona Schieranco.

