Un gruppo di pellegrini ossolani in cammino verso Santiago de Compostela FOTO

È in viaggio verso Santiago di Compostela un gruppo di 11 pellegrini di Villadossola, Beura, Domodossola. Il pellegrinaggio su uno dei cammini più frequentati al mondo, sulle orme dell’apostolo Giacomo, è iniziato il 9 settembre ed è organizzato dalla parrocchia di Villadossola. Gli ossolani sono accompagnati dal parroco don Massimo Bottarel, al suo primo pellegrinaggio a Santiago, e torneranno il 16 settembre.

Sono in cammino verso Santiago da Sarria. Poco più di 114 chilometri, che permettono di essere certificati come pellegrini. Il gruppo sta percorrendo circa 20 chilometri al giorno lungo la parte finale del bel cammino francese su strade sterrate, con lievi pendenze per arrivare alla Cattedrale di Santiago il 14 settembre.

La meta, desiderata da loro, come da coloro che si avviano su quei sentieri, è la porta santa della basilica, segnata dalla conchiglia, ultimo simbolo per coloro che giungono a destinazione. Tanta l’emozione per loro e anche per le persone che hanno chiesto di portare ai piedi della tomba di san Giacomo pensieri e preghiere.