Cercatrice di funghi precipita in un canalone sotto gli occhi della figlia

Emergenza nei boschi sopra Cursolo nel pomeriggio di domenica. Una donna, uscita con la figlia per cercare funghi, è scivolata in un canalone. La figlia non riesce a raggiungere la donna ma ha allertato i soccorsi dicendo che le condizioni sembrerebbero gravi vedendo la madre dall'alto.

L’allarme è stato lanciato dalla figlia e sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino con la stazione Valgrande e il gruppo di Vigezzo.

Le operazioni di soccorso risultano complesse a causa del terreno scosceso e della posizione in cui si trova la ferita. Al momento i tecnici sono impegnati nel raggiungere la donna per prestare le prime cure ed organizzare l’eventuale evacuazione. Le condizioni della cercatrice di funghi non sono ancora state rese note.