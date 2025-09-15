Sciopero dei treni il 21 e 22 settembre: possibili disagi per pendolari

Un nuovo sciopero del settore ferroviario è in programma tra domenica 21 e lunedì 22 settembre e potrebbe creare disagi anche ai viaggiatori del Novarese e del Verbano Cusio Ossola.

L’agitazione, proclamata dal sindacato di base Usb in occasione dello sciopero generale, non riguarda soltanto il trasporto ferroviario ma coinvolge diversi comparti del lavoro. Secondo i promotori, l’iniziativa nasce come forma di protesta “contro la guerra, il genocidio del popolo palestinese e l’aumento delle spese militari”, con l’obiettivo di sostenere un’operazione umanitaria e chiedere la fine dell’assedio a Gaza.

Per quanto riguarda i trasporti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che lo sciopero inizierà alle 21 di domenica 21 settembre e terminerà alle 20.59 di lunedì 22 settembre. Durante questa finestra di 24 ore, i treni regionali e a lunga percorrenza potranno subire cancellazioni, variazioni di percorso o ritardi, anche se saranno garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla normativa.

Pendolari e viaggiatori sono quindi invitati a controllare in anticipo orari e aggiornamenti attraverso i canali ufficiali delle compagnie ferroviarie, per evitare imprevisti durante gli spostamenti.