Ticino, i controlli della velocità dal 15 al 21 settembre

La Polizia cantonale e le polizie comunali, nell’ambito delle attività di prevenzione per la sicurezza stradale, ricordano che la velocità elevata resta una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o addirittura fatali. Per questo motivo, viene rinnovato l’invito a tutti i conducenti a rispettare i limiti di velocità, a tutela non solo della propria incolumità ma anche di quella degli altri utenti della strada. Con l’obiettivo di ridurre il rischio di sinistri, durante la settimana 38 – dal 15 al 21 settembre 2025 – saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari in diverse località del Ticino.
Controlli della velocità mobili
Distretto di Leventina
Polizia cantonale
Giornico
Airolo
Distretto di Riviera
Polizia cantonale
Prosito
Distretto di Bellinzona
Polizia cantonale
Isone
Polizie comunali
Bellinzona
Sementina
Cadenazzo
Arbedo
Carasso
Lumino
Preonzo
Distretto di Locarno
Polizie comunali
Ascona
Porto Ronco
Locarno
Orselina
Distretto di Lugano
Polizia cantonale
Pianroncate
Curio
Rivera
Polizie comunali
Canobbio
Massagno
Maroggia
Paradiso
Montagnola
Bioggio
Morcote
Agno
Vaglio
Sureggio
Cureglia
Caslano
Molinazzo di Monteggio
Banco
Vezia
Gravesano
Bedano
Mezzovico
Monteceneri
Distretto di Mendrisio
Polizie comunali
Sagno
Rancate
Chiasso
Mendrisio
Coldrerio
Controlli della velocità semi-stazionari
Giumaglio
Gordola
Cadempino
Mezzana