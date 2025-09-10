Lavori in superstrada, chiusure e limite a 30 km/h in diversi tratti

Anas comunica che, a causa di un intervento di pulizia e spurgo delle opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche dal piano viabile, sono previste modifiche alla viabilità in diversi tratti della SS 33 del Sempione. In particolare, sono in programma i seguenti provvedimenti, validi dal 10 al 26 settembre nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 20.00, esclusi giorni festivi e prefestivi:

Limite di velocità a 30 km/h, divieto di sorpasso e chiusura al traffico della corsia di sorpasso dal km 102+000 al km 124+500, in direzione confine di Stato, con apertura di singoli cantieri aventi lunghezza massima non superiore a 1000 metri;

Limite di velocità a 30 km/h, divieto di sorpasso e chiusura al traffico della corsia di marcia (garantendo la fruibilità degli svincoli) dal km 102+000 al km 124+500, in direzione confine di Stato, con apertura di singoli cantieri aventi lunghezza massima non superiore a 1000 metri;

Limite di velocità a 30 km/h, divieto di sorpasso e chiusura al traffico della corsia di sorpasso dal km 102+000 al km 124+500 in direzione A26, con apertura di singoli cantieri aventi lunghezza massima non superiore a 1000 metri;

Limite di velocità a 30 km/h, divieto di sorpasso e chiusura al traffico della corsia di marcia (garantendo la fruibilità degli svincoli) dal km 102+000 al km 124+500, in direzione A26, con apertura di singoli cantieri aventi lunghezza massima non superiore a 1000 metri;