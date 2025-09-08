Autovelox in Piemonte: le postazioni fino al 14 settembre

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E’ importante tenere la velocità sotto controllo. Ecco quindi dove staranno questa settimana.
08/09/2025
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 32 Torino-Bardonecchia TO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 231 di Santa Vittoria AT/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 142 del Biellese NO/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
SP SP58 Asti AT/
09/09/2025
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 32 Torino-Bardonecchia TO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A Racc.A/26-A/7 AL
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 456 AT/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS/33 del Sempione VB/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 142 del Biellese NO/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 594 Destra Sesia VC/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
10/09/2025
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 32 Torino-Bardonecchia TO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO
Strada Statale SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS 706 TANGENZIALE DI ASTI AT/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 142 del Biellese NO/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
11/09/2025
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia AL/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 32 TORINO - BARDONECCHIA TO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 142 del Biellese NO/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN
Strada Provinciale SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP14 Castagnole Monferrato AT/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
12/09/2025
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
Strada Statale SS 10 Asti -Torino AT/
SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 32 TORINO - BARDONECCHIA TO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 142 del Biellese NO/
SP 166 della Val d'Ossola VB/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
13/09/2025
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 32 Torino-Bardonecchia TO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 142 del Biellese NO/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 458 ASTI - CHIVASSO AT/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
14/09/2025
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 32 Torino-Bardonecchia TO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN
Strada Statale SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS/33 del Sempione VB/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 142 del Biellese NO/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
SP SP58 Asti