Autovelox in Piemonte: ecco le postazioni fino al 21 settembre

La Polizia di Stato comunica settimanalmente le tratte stradali in cui saranno attivi i controlli della velocità. L’obiettivo è sensibilizzare gli automobilisti a mantenere una guida prudente e rispettare i limiti, contribuendo così alla prevenzione degli incidenti. Tenere sotto controllo l’andatura è fondamentale per la sicurezza di tutti: ecco dove saranno posizionati gli autovelox nei prossimi giorni.

15/09/2025

Autostrada A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 32 Torino-Bardonecchia TO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO/

Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 231 di Santa Vittoria AT/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 32 Ticinese NO/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS SS23 Colle Sestriere TO/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 142 del Biellese NO/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 299 di Alagna VC/

SP 299 di Alagna NO/

SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/

SP 422 di Valle Macra CN/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 TANGENZIALE BRA CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/

16/09/2025

Autostrada A 06 Torino-Savona CN/

A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia AL/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 32 Torino-Bardonecchia TO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO

Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 32 Ticinese NO/

SS 456 AT/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS SS23 Colle Sestriere TO/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 142 del Biellese NO/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 299 di Alagna NO/

SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/

SP 422 di Valle Macra CN/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 TANGENZIALE BRA CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/

17/09/2025

Autostrada A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 32 Torino-Bardonecchia TO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO/

Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 30 Val Bormida AL/

SS 32 Ticinese NO/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN

Strada Statale SS 706 TANGENZIALE DI ASTI AT/

SS SS23 Colle Sestriere TO/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 142 del Biellese NO/

SP 166 della Val d'Ossola VB/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 299 di Alagna NO/

SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/

SP 422 di Valle Macra CN/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 TANGENZIALE BRA CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/

18/09/2025

Autostrada A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO/

Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 32 Ticinese NO/

SS 32 TORINO - BARDONECCHIA TO/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS SS23 Colle Sestriere TO/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 142 del Biellese NO/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 299 di Alagna NO/

SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/

SP 422 di Valle Macra CN

Strada Provinciale SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 TANGENZIALE BRA CN/

SP SP14 Castagnole Monferrato AT/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/

19/09/2025

Autostrada A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO/

Strada Statale SS 10 Asti -Torino AT/

SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 32 Ticinese NO/

SS 32 TORINO - BARDONECCHIA TO/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS SS/33 del Sempione VB/

SS SS23 Colle Sestriere TO/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 142 del Biellese NO/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 299 di Alagna NO/

SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/

SP 422 di Valle Macra CN/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 TANGENZIALE BRA CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/

20/09/2025

Autostrada A 06 Torino-Savona CN

Autostrada A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 32 Torino-Bardonecchia TO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO/

Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 30 Val Bormida AL/

SS 32 Ticinese NO/

SS 456 AT/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS SS23 Colle Sestriere TO/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 142 del Biellese NO/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 299 di Alagna NO/

SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/

SP 422 di Valle Macra CN/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 TANGENZIALE BRA CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/

21/09/2025

Autostrada A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 32 Torino-Bardonecchia TO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO/

Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria AT

Strada Statale SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 32 Ticinese NO/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS SS/33 del Sempione VB/

SS SS23 Colle Sestriere TO/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 142 del Biellese NO/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 299 di Alagna NO/

SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/

SP 422 di Valle Macra CN/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 TANGENZIALE BRA CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO