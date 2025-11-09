Guardia di finanza: aperto il concorso 2025 per 1.985 nuovi allievi finanzieri

La guardia di finanza ha bandito un nuovo concorso pubblico per l’anno 2025 finalizzato al reclutamento di 1.985 allievi finanzieri, da inserire nei contingenti ordinario e di mare. Si tratta di una delle selezioni più importanti degli ultimi anni, con opportunità riservate sia ai volontari delle forze armate sia ai cittadini italiani che desiderano intraprendere la carriera nel corpo.

Le specializzazioni previste

Nel contingente ordinario sono disponibili 1.765 posti, così suddivisi:

171 allievi destinati alla specializzazione Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.);

33 posti per la specializzazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.);

1.561 posti per cittadini non specializzati, di cui:

1.093 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate;

468 aperti a tutti gli altri cittadini italiani.

Il contingente di mare prevede invece 220 posti, di cui:

154 riservati ai volontari in ferma prefissata, suddivisi in:

60 per la specializzazione Nocchiere;

63 per Motorista navale;

31 per Operatore di sistema;

66 destinati agli altri cittadini italiani, ripartiti in:

26 Nocchieri;

27 Motoristi navali;

13 Operatori di sistema.

Requisiti e limiti di età

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto 18 anni e non abbiano superato:

il 25° anno di età se candidati per i posti riservati ai volontari delle Forze Armate;

il 24° anno di età per gli altri cittadini italiani.

Il limite può essere aumentato fino a tre anni per chi ha prestato servizio militare.

È inoltre richiesto il diploma di scuola superiore, valido per l’iscrizione all’università.

Per i volontari delle Forze Armate ancora in servizio al 31 dicembre 2020 o congedati entro tale data è sufficiente il diploma di scuola media inferiore.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 12:00 del 21 novembre 2025, esclusivamente tramite la procedura online disponibile sul portale ufficiale:

https://concorsi.gdf.gov.it