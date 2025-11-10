Guardia di finanza, si cercano nuovi componenti della banda del corpo

La guardia di finanza ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di nuovi componenti della banda musicale del corpo. Sono indetti concorsi separati per ciascuna parte e ciascuno strumento.

È ammessa la partecipazione anche per più parti e strumenti. Possono partecipare ai concorsi i militari in servizio nel corpo della guardia di finanza che non abbiano superato il 45° anno di età. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se già alle armi, che abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (entro le ore 12.00 del 15 novembre) compiuto il 18° anno di età e non superato il giorno di compimento del 40° anno di età, tale limite è elevato di cinque anni per i militari delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco in attività di servizio. Tutti i candidati devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda i seguenti titoli di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle università statali o legalmente riconosciute e diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.

Ulteriori informazioni sui dettagli del concorso e relativi esiti possono essere reperiti sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l’app mobile “GdF Concorsi”.