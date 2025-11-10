 / Attualità

Guardia di finanza, si cercano nuovi componenti della banda del corpo

È indetto un concorso pubblico per il reclutamento di diversi esecutori, suddiviso per parti e strumenti

La guardia di finanza ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di nuovi componenti della banda musicale del corpo. Sono indetti concorsi separati per ciascuna parte e ciascuno strumento.

È ammessa la partecipazione anche per più parti e strumenti. Possono partecipare ai concorsi i militari in servizio nel corpo della guardia di finanza che non abbiano superato il 45° anno di età. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se già alle armi, che abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (entro le ore 12.00 del 15 novembre) compiuto il 18° anno di età e non superato il giorno di compimento del 40° anno di età, tale limite è elevato di cinque anni per i militari delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco in attività di servizio. Tutti i candidati devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda i seguenti titoli di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle università statali o legalmente riconosciute e diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.

Ulteriori informazioni sui dettagli del concorso e relativi esiti possono essere reperiti sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l’app mobile “GdF Concorsi”.

