Si chiamava Renzo Rao la vittima della tragedia sul lavoro in Canton Ticino

Una nuova tragedia sul lavoro ha colpito la comunità del Verbano Cusio Ossola. Nelle prime ore di oggi, martedì 16 settembre, Renzo Rao, 48 anni, residente a Verbania, ha perso la vita in un cantiere a Palagnedra, frazione del Comune di Centovalli, in Canton Ticino.

Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale, l’incidente è avvenuto poco dopo le 4 del mattino, nei pressi della stazione del paese. L’operaio stava manovrando un escavatore nell’allestimento di un cantiere quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo ha urtato contro una struttura fissa, una scala in cemento. L’impatto è stato fatale: il lavoratore è rimasto intrappolato e non ha avuto scampo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (Salva) e l’elicottero della Rega, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile: Rao è morto a causa delle gravi ferite riportate.

La notizia si è diffusa rapidamente tra i frontalieri del VCO, molti dei quali conoscevano la vittima e lavoravano con lui. L’autorità giudiziaria svizzera ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica esatta dell’incidente.