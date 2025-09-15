Investimenti per 80 milioni sulla linea ferroviaria del Sempione

Un investimento complessivo di circa 80 milioni di euro, che ha impegnate circa 80 persone, tra dipendenti Rfi e ditte appaltatrici, nei lavori su opere civili, armamento ferroviario, sicurezza e segnalamento. Lo stop estivo alla circolazione sulla tratta Domodossola-Arona della lina del Sempione è servito ad interventi di ammodernamento e ad un potenziamento tecnologico e prestazionale dell’infrastruttura. In particolare l’adeguamento delle gallerie, la manutenzione straordinaria di opere d’arte, il rinnovo dei binari tra Lesa e Belgirate e il varo di nuovi deviatoi. È inoltre proseguito l’avanzamento degli interventi per l’introduzione dell’Ertms (European Rail Traffic Management System), il sistema di supervisione e controllo della marcia dei treni, già operativo sulle linee ad Alta Velocità, che consentirà una gestione più efficiente della circolazione anche in caso di anomalie.

Come è noto domenica 14 settembre la tratta è stata riaperta dopo circa 2 mesi di interruzione.