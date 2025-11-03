 / Cronaca

Cronaca | 03 novembre 2025, 15:26

È Tarcisio Valci, 56 anni, la vittima dell’incidente sul lavoro a Crevoladossola

L'uomo ha perso la vita questa mattina cadendo da un autocarro mentre lavorava nella ditta Ossola Marmi e Graniti

Grave incidente sul lavoro questa mattina, lunedì 3 novembre, a Crevoladossola. Un uomo di 56 anni, Tarcisio Valci, originario di Formazza, ha perso la vita dopo essere caduto dal cassone di un autocarro mentre stava lavorando all’interno della ditta Ossola Marmi e Graniti, azienda specializzata nella lavorazione del marmo e appartenente al gruppo Tosco Marmi.

L’incidente è avvenuto nel cortile della sede di via Sempione, in frazione Bisate, nell’area che segna il confine tra Domodossola e Crevoladossola. L’allarme è stato lanciato immediatamente dai colleghi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, purtroppo senza esito. Il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione, la tragedia si sarebbe consumata nella zona dove vengono depositati i blocchi di marmo Palissandro, estratti dalla cava di proprietà dell’azienda. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale dello Spresal dell’Asl Vco, incaricato di accertare le cause e la dinamica dell’accaduto.

La notizia della morte di Tarcisio Valci ha profondamente scosso la comunità di Formazza. Valci, separato, lascia una figlia che frequenta la scuola primaria, la madre e un fratello, medico neurochirurgo in Svizzera.

