“Accade ora”: la mostra open air che racconta il cambiamento climatico sulle Alpi

Parlare di cambiamento climatico oggi significa affrontare una realtà sotto gli occhi di tutti. Se la Terra ha conosciuto, nel corso della sua storia, fasi alterne di glaciazioni e periodi temperati, ciò che rende unica la nostra epoca è la velocità senza precedenti con cui i mutamenti avvengono, accelerati dall’azione umana negli ultimi decenni.

A questa consapevolezza si lega la quinta edizione della mostra outdoor parte del progetto Interreg BlitzArt, che ha scelto un titolo diretto e inequivocabile: “Accade ora”. L’esposizione, allestita a Domodossola in via Rosmini e visitabile all’aperto, porta al centro della riflessione gli effetti del riscaldamento globale sulle Alpi, con un messaggio chiaro: il fenomeno non è lontano, ma ci riguarda da vicino, qui e adesso.

"Per tradurre questo tema in immagini - spiega Paolo Lampugnani, responsabile del progetto Interreg BlitzArt e curatore della mostra - un gruppo di illustratori ha realizzato 29 opere originali, nate da approcci e sensibilità diverse ma unite dallo stesso intento ovvero comunicare, emozionare, interrogare".

Un lavoro che unisce creatività e rigore scientifico, grazie anche al contributo degli esperti dell’ente di gestione delle aree protette dell’Ossola, che hanno messo a disposizione dati e materiali aggiornati sulla situazione ambientale locale.

Le illustrazioni alternano toni poetici e drammatici, delicatezza simbolica e denuncia esplicita. Ogni immagine invita lo spettatore a guardare con maggiore attenzione, a non distogliere lo sguardo, a compiere una scelta di responsabilità. Perché il cambiamento climatico non è una minaccia teorica o futura: sta già accadendo, e accade ora.