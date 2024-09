Grazie a "Il sogno di Mirko" due nuovi progetti per il centro diurno Sesamo

Grazie al progetto benefico “Il sogno di Mirko”, il centro diurno per persone con disturbi dello spettro autistico “Sesamo” di Pallanzeno potrà realizzare due progetti. Uno riguarda la pubblicazione di un libro, “Le avventure di Iris”, scritto dai ragazzi autistici che hanno seguito un laboratorio di scrittura creativa. L'altra iniziativa è la rappresentazione in Ossola dello spettacolo che vede protagonisti i fratelli riminesi Margherita e Damiano Tercon. Damiano è autistico e sogna di diventare cantante lirico, Margherita lo aiuta nella realizzazione dei suoi sogni. La rappresentazione parla di autismo in chiave comica.

I fondi per realizzare i progetti sono stati consegnati nei giorni scorsi al centro diurno Sesamo. Si tratta di fondi raccolti dalla proiezione del docufilm “Quel rintocco di campane a San Giovanni”. Una produzione voluta per ricordare quanto accadde negli anni Cinquanta nel piccolo borgo di San Giovanni a Crevoladossola. Il video, realizzato da alcuni appassionati di storia locale, era stato proiettato con grande successo a giugno al cinema Paradiso del centro commerciale Ossola Outdoor Center.

La produzione a scopo benefico a sostegno del progetto Sesamo per ragazzi autistici del Ciss Ossola era stata fortemente voluta dal regista e autore dell’intero lavoro Mirko Zanola, recentemente scomparso.

La consegna del ricavato della serata, 3000 euro ai quali l'amministrazione di Crevoladossola ha voluto aggiungere 1000 euro, è avvenuta alla presenza della vedova di Mirko Zanola, Mariangela Mastronardi, da parte dell'amico di Mirko Giuseppe Basta, del sindaco di Crevoladossola Giorgio Ferroni e dell'assessore Mario Allegri. Presento anche il segretario degli alpini di Crevoladossola Luciano Bottari e la vicepresidente del Ciss Raffaella Zoldan, mentre per il Centro diurno sono intervenuti Silvia Wesch, responsabile per i servizi disabilità, e Silvia Dellapiazza, educatrice del Ciss Ossola e referente del centro diurno socio terapeutico educativo.