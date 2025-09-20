Festa d’Autunno all’Alpe Lusentino: una giornata benefica in memoria di Matilde Cara

L’autunno porta con sé colori, sapori e tradizioni, e l’Alpe Lusentino si prepara a celebrare questa stagione con un evento speciale. Domenica 21 settembre 2025, la località di Domobianca 365 ospiterà la Festa d’Autunno, una giornata benefica dedicata al ricordo di Matilde Cara, con un programma ricco di attività rivolte a grandi e piccoli.

Si parte alle 11.00 con Pompieropoli, percorso ludico-didattico a cura dei Vigili del Fuoco, e con l’attesissima dimostrazione di falconeria, proposta in due momenti della giornata (ore 11.00 e 15.30). Dalle 12.00 sarà possibile gustare la polenta con grigliata, preludio al pomeriggio di intrattenimento culturale e solidale.

Alle 14.00 spazio alla creatività con il laboratorio “Il Pidro… va in montagna”, a cura di Laura D’Amelio e Veronica Spataro. A seguire, alle 15.00, l’intervento di Stefania Fochesato della Fondazione Città della Speranza di Padova, accompagnato da un flash mob.

Il pomeriggio proseguirà nel segno della convivialità: dalle 16.00 la castagnata, dalle 17.00 le dolci zeppole di Nonna Memé, e dalle 18.00 musica dal vivo con la band Yabadabadoo. Gran finale gastronomico alle 19.00 con la risottata.