Pennestri: ''Siamo un bel gruppo, possiamo fare bene''

La Pro Vigezzo scalda i motori in vista della nuova stagione calcistica. In realtà la stagione è già cominciata con l’antipasto della Coppa Piemonte, che ha visto i rossoblù imporsi con autorità per 4-0 nella prima partita del girone contro il Casale Corte Cerro, per poi cedere 0-1 sul campo dell’Armeno lo scorso weekend.

Ma ciò che più conta sarà farsi trovare pronti per domenica 22 settembre, quando inizierà il campionato.

In panchina siederà ancora Ivano Pennestri, ex difensore e bandiera della Virtus Villa, che come sempre è pronto alla battaglia:

“Ripartiamo dopo il buon campionato dell’anno scorso, se non avessimo perso tanti punti per nostre leggerezze avremmo potuto arrivare ai playoff. Siamo un gruppo bene assortito, con molti giovani, e tutti giocano con entusiasmo e per passione”.

Cos’è cambiato nella tua squadra dopo questo mercato estivo?

“Il nucleo della squadra è rimasto lo stesso. In uscita ci sono Cortesi, che andrà a giocare in Svizzera, e Zois andato alla Pregliese; in entrata abbiamo i due portieri Bonzani e Viello, e l’esperto Lucio Sorgente. Inoltre ci sono 3/4 ragazzi molto giovani, provenienti dalla nostra Under 17, che sono stati aggregati stabilmente alla prima squadra. Considero poi come fosse un nuovo acquisto anche Rolandi, che l’anno scorso ha saltato tutto il campionato per un grave infortunio, se torna ai suoi livelli ci farà molto comodo”.

La Coppa Piemonte ha dato buone indicazioni, cosa ti ha chiesto la società per la stagione 2024/25?



“Le partite di Coppa lasciano un po’ il tempo che trovano, per noi sono poco più di amichevoli, anche se devo dire che i ragazzi hanno giocato bene. La società non ha fissato nessun particolare obiettivo, se non il mantenimento della categoria, ma io personalmente ritengo che abbiamo le potenzialità per arrivare almeno ai playoff”.

Come vedi le altre squadre del vostro girone?

“Tutti parlano dell’Esio, ma secondo me sarà un girone molto equilibrato: da quanto sento in giro anche il Varallo Pombia è molto forte, e pure la Castellettese, anche se in Coppa ha perso male la prima partita. Per quanto riguarda le ossolane, vedo bene la Crevolese, mentre Fomarco e Crodo probabilmente avranno bisogno di qualche ulteriore innesto per essere competitive. Sarà un campionato molto interessante”.