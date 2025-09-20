Druogno, si cercano volontari per l'accompagnamento dei bambini sullo scuolabus

Il comune di Druogno cerca volontari per l’accompagnamento sullo scuolabus degli alunni della scuola dell’infanzia. C’è tempo fino al 30 settembre per presentare la propria dichiarazione di disponibilità: possono presentarla tutti i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni e non superato i 75, che siano residenti nel comune di Druogno, che siano in possesso dell’idoneità psicofisica allo svolgimento del servizio e che non abbiano riportato condanne penali.

Il servizio si articolerà su prestazioni giornaliere di sorveglianza degli alunni della scuola dell’infanzia che usufruiscono del servizio di scuolabus. I compiti dei volontari sono l’accompagnamento dei bambini sul mezzo, la sorveglianza durante la salita e la discesa fino all’affidamento agli insegnanti o ai genitori, la segnalazione di eventuali anomalie.

I cittadini interessati possono presentare la domanda presso l’uffici protocollo del comune entro il 30 settembre, allegando fotocopia del documento d’identità, autocertificazione di idoneità psicofisica e autocertificazione di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti.