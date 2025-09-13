Notte magica a Craveggia con “A spasso tra le streghe”

Atmosfere incantate, antiche leggende e suggestioni d’autunno. Sabato 20 settembre 2025 Craveggia ospiterà l’attesissimo appuntamento con “A spasso tra le streghe”, evento che ogni anno richiama centinaia di visitatori desiderosi di vivere una serata all’insegna della magia e della tradizione popolare.

La manifestazione prenderà il via alle ore 18 con l’apertura della “Butega ad la stria”, animazioni e spettacoli ispirati alle figure del folklore locale, accompagnati da intrattenimenti “par i Schréc ad ül pais”. A partire dalle 21, nella centrale piazza San Giacomo, spazio alla danza con le esibizioni della scuola Harmony Dance, che tornerà poi sul palco anche alle 22.

Il momento più atteso arriverà alle 22.45 con la tradizionale “Fiaculàa ad la stria”, una suggestiva fiaccolata che accompagnerà il pubblico verso il gran finale delle 23, quando la piazza sarà illuminata dal falò e dallo spettacolo “La Magia delle Streghe – Incanti d’autunno”.

Un mix di musica, coreografie e atmosfere misteriose che trasformeranno il borgo di Craveggia in un luogo sospeso tra leggenda e realtà, regalando a residenti e turisti un’esperienza unica.