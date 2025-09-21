Craveggia, successo per la Festa delle Streghe FOTO

Un pomeriggio insolitamente caldo e temperature decisamente gradevoli hanno accompagnato l’edizione 2025 di “A spasso tra le streghe”. Migliaia anche quest’anno i visitatori che sabato 20 settembre hanno raggiunto Craveggia in occasione di questa manifestazione che si sta sempre più consolidando e che – in termini di affluenza – è di fatto il terzo evento più importante della Valle Vigezzo, dopo i Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore e il Raduno Internazionale dello Spazzacamino.

Tanti i volontari al lavoro da giorni per preparare le scenografie, molto apprezzate dai visitatori, diversi dei quali giunti per la prima volta a Craveggia e che nel contempo hanno avuto modo di ammirare l’architettura delle case e delle chiese del paese. Sin dalle 19.00 i parcheggi di Craveggia e quelli di Vocogno erano già esauriti ma in occasione della festa, proprio per agevolare l’arrivo in paese dei visitatori, è stato organizzato un servizio navetta gratuito da Prestinone. Molto apprezzate, come dicevamo le scenografie, le esibizioni di danza della scuola Harmony Dance, gli spettacoli, il falò e i punti ristoro, numerosi lungo tutto il percorso.