Svizzera, il 27 per cento della popolazione è straniera

In Svizzera il 27 per cento della popolazione (8,9 milioni di abitanti) è straniera. Lo riporta Swinssinfo che spiega che ''la maggior parte di queste persone proviene dai Paesi vicini, come la Germania o l'Italia''.

In pratica in Svizzera vivono circa 2,3 milioni di stranieri, un quinto delle quali nato nella Confederazione. Dato che conferma come nel 2023 l’immigrazione sia aumentata dell’11,7%.

''La comunità italiana è ancora quella più rappresentata in seno alla popolazione straniera residente in Svizzera (14%) seguita da quella tedesca (13,4%), portoghese (10,6%) e francese (6,8%) - spiega Swissinfo - .Non è sorprendente notare che molta immigrazione proviene dai Paesi confinanti, un fenomeno legato, oltre alla prossimità geografica, alla lingua in comune. Contenuto esterno''.

In materia di richiedenti asilo, la Svizzera lo ha concesso nel 2023 a più di 18.000 persone in fuga dall’Ucraina e approvato altre 6.000 richieste.