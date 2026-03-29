This Ability Day, successo al Pala Cipir: sport, inclusione e solidarietà nel ricordo di Petrulli

Grande partecipazione al Pala Cipir per “This Ability Day”, l’evento organizzato dal Gsh Sempione ’82, che ha saputo unire sport, inclusione e solidarietà in una giornata intensa e coinvolgente.

Protagonisti anche i più giovani, grazie ai laboratori dedicati agli studenti, pensati per far comprendere cosa significhi vivere una condizione di disabilità. Non sono mancati momenti di confronto e riflessione, seguiti dal momento più atteso: la partita di basket in carrozzina in memoria di Angelo Petrulli.

In campo una sfida speciale, con una selezione di amministratori opposta agli amici del Gsh. In panchina, nei panni di coach, Jacopo Balanzoni e Andris Misters, mentre a dirigere l’incontro sono stati Paolo Verri e Alberto Viscardi. La partita si è conclusa simbolicamente sullo 0-0, lasciando spazio a una gara di tiri liberi, vinta da Misters e dal sindaco di Orta San Giulio, Renzo Angeleri.

Il momento più significativo è arrivato grazie al contributo di Domobianca 365: Michele Marinello, del Gruppo Altair, ha annunciato una donazione aggiuntiva di 500 euro a favore del Gsh Sempione ’82.

“È andato tutto bene – ha commentato la presidente Elisabetta Saccà –. Grazie agli sponsor, ai volontari e alle istituzioni per la collaborazione. Abbiamo messo il cuore in questo evento, preparato per mesi tra dubbi e responsabilità. Credo sia stato un bel modo per ricordare Angelo, che per noi è stato un faro, una luce, un esempio che ogni giorno cerchiamo di seguire”.