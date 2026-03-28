Domodossola in piazza per la pace: circa 400 persone al corteo “Together” FOTO E VIDEO

Sono stati circa 400 i partecipanti alla manifestazione per la pace che si è svolta questo pomeriggio a Domodossola, aderendo all’iniziativa nazionale e internazionale contro il riarmo e i conflitti armati.

Il ritrovo si è tenuto in piazza Repubblica dell’Ossola, davanti al municipio, da dove è partito il corteo che ha attraversato le vie cittadine fino a raggiungere via Piave nei pressi del Ponte 88 di fronte all’eliporto di Eliossola, luogo simbolico scelto dagli organizzatori per ribadire la contrarietà all’industria bellica.

Alla manifestazione hanno preso parte comitati, associazioni, rappresentanti sindacali e numerosi cittadini, uniti sotto la bandiera della pace tra striscioni e cartelli contro le guerre in corso. Dopo gli interventi iniziali in piazza, il corteo si è mosso in un clima sereno e ordinato, accompagnato da momenti di riflessione e condivisione.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Ossola “Ferma il Riarmo” insieme ad altre realtà del territorio, aveva l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su uno scenario internazionale sempre più segnato da tensioni, rilanciando invece valori di dialogo, convivenza e cooperazione.

Una mobilitazione locale che si inserisce in un più ampio movimento internazionale e che, anche da Domodossola, ha voluto far sentire una voce chiara contro la guerra e la corsa agli armamenti.