Domodossola si tinge di solidarietà: “Viva Vittoria” nel ricordo di Anna Maria Galizia FOTO e VIDEO

Si è aperta con un momento di grande emozione la giornata di “Viva Vittoria” a Domodossola, dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. Un minuto di silenzio ha ricordato Anna Maria Galizia, tra le anime del progetto a livello locale, scomparsa pochi giorni fa in un tragico incidente stradale. Una presenza instancabile e generosa, il cui impegno ha lasciato un segno profondo tra i volontari e nella comunità.

A rendere omaggio alla sua memoria, oltre alle parole commosse delle organizzatrici, anche la partecipazione del marito e del figlio, presenti all’evento insieme alle tante persone che hanno condiviso con lei questo percorso. “Io e Anna Maria, insieme a Danila Massara, abbiamo fortemente voluto questa giornata – ha ricordato Giovanna Malacrida –. Ci chiamavamo ‘Il filo illogico’ e abbiamo portato avanti questo progetto con determinazione”.

Dalle prime ore del mattino, via Rosmini si è trasformata in un grande tappeto colorato: oltre 1.500 coperte realizzate in questi mesi grazie al lavoro di circa cento donne, non solo del Vco, che hanno lavorato a maglia o all’uncinetto unendo i quadrati con il filo rosso simbolo dell’iniziativa. Ogni coperta è disponibile con un’offerta minima di 20 euro.

Il ricavato sarà destinato al Centro Antiviolenza Vco, per sostenere percorsi di autonomia economica e sociale per le donne vittime di violenza, attraverso il fondo attivo presso la Fondazione Comunitaria del Vco.

“Continueremo a fare coperte finché sarà necessario – ha ricordato Cristina Begni, presidente nazionale di Viva Vittoria Odv –. Finché ci saranno donne che perdono la vita a causa della violenza, non possiamo fermarci”.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra il gruppo locale “Filo Illogico” e l’associazione Viva Vittoria Odv, ha coinvolto decine di volontari e numerose realtà del territorio. Una giornata che unisce solidarietà e impegno civile, ma che quest’anno porta con sé anche il ricordo di chi ha contribuito a renderla possibile.

Cristina Begni presidente di Viva Vittoria Odv

Maurizio De Paoli, presidente Fondazione Comunitaria Vco

Giorgio Vanni, Presidente CISS Ossola