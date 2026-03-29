Vigili del fuoco, concluso il corso Saf base per i volontari del Vco

Dal 20 al 23 marzo si è svolto presso il Comando dei Vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola il primo corso di tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) di livello base, rivolto al personale operativo dei distaccamenti volontari presenti sul territorio provinciale.

All’attività formativa hanno preso parte vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Baceno, Cannobio, Omegna, Santa Maria Maggiore, Stresa, Varzo e Villadossola. Il corso è stato coordinato da due istruttori del Comando di Verbania e si è sviluppato secondo le direttive ministeriali.

Il programma ha previsto l’apprendimento delle principali manovre su corda da eseguire in sicurezza durante interventi in scenari complessi, sia montani che fluviali o in contesti antropizzati. Ampio spazio è stato dedicato anche all’utilizzo delle attrezzature in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tra le esercitazioni pratiche, particolare attenzione è stata riservata alle manovre di autosoccorso, come la risalita su corda in emergenza, la calata di un operatore e il recupero di persone in situazioni di pericolo simulate. Le attività sono state affiancate da lezioni teoriche in aula, utili ad approfondire le conoscenze tecniche legate ai lavori in quota.