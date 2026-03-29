I Laghi Piemontesi conquistano Milano con una mostra fotografica nel cuore della città

Una straordinaria campagna di comunicazione a firma Distretto Turistico dei Laghi nel vero cuore di Milano per attrarre il visitatore a passeggio lungo la sua principale via pedonale, Corso Vittorio Emanuele. Una mostra fotografica en plein air lunga un mese, ove immagini emozionali ed immersive dei Laghi Maggiore, d’Orta, di Mergozzo e delle Valli dell’Ossola si fanno portatrici di un racconto di bellezza e unicità, preludio per un viaggio slow e consapevole nel nostro territorio, primo in Piemonte per presenze internazionali e meta imprescindibile del tour tra i Grandi Laghi Italiani.

Dal 30 marzo al 30 aprile 2026 l’Agenzia Turistica Locale Distretto Turistico dei Laghi fa breccia su Milano, in pieno centro storico e a due passi dal Duomo, con la mostra fotografica dal titolo MOSTRA APERTA “I Laghi Piemontesi, autenticità ed emozioni en plein air” realizzata nell’ambito del Progetto dell’ATL “LaXURY Autenticità ed emozioni, sui Laghi Piemontesi un’esperienza di completo benessere per il nuovo concetto di lusso in vacanza” finanziato da Regione Piemonte (L.R. n. 14/2016, art. 21). La mostra ha altresì ottenuto l’ambito patrocinio del Comune di Milano.

Una campagna di comunicazione visual brandizzata Distretto Turistico dei Laghi e attuata attraverso “Mostre aperte”, il più che consolidato format espositivo all’aperto del Gruppo CSC da anni presente nel centro storico di Milano, che prevede l’esposizione lungo il centralissimo Corso Vittorio Emanuele di 22 pannelli in grande formato (192x125 cm) con immagini su Lago Maggiore, Lago d’Orta, Lago di Mergozzo e Valli dell’Ossola, supportati da 11 strutture portafoto fronte/retro in ferro. Si tratterà dunque di una galleria fotografica aperta a tutti, dalla fruizione gratuita, immersa nella vivacissima vita cittadina milanese e fiancheggiata dalle rinomate vetrine dello shopping. Per un occhio doveroso alla sostenibilità, le fotografie sono stampate su pannelli GREEN VISION 100% ecologici ed illuminate a impatto zero grazie alla presenza di un kit pannello-solare.

Un duplice percorso lineare - a seconda di come lo si “imbocchi” sulla via pedonale - condurrà l’osservatore iconograficamente, e non solo, dai nostri tre Laghi fin su alle Alpi dell’Ossola o, viceversa, dall’arco alpino a scendere verso sud. In ambo le estremità del percorso, un pannello narrativo in italiano/inglese, dallo stile grafico pulito e raffinato in linea con il brand visual regionale “Piemonte”, valorizzerà nei contenuti la nostra destinazione, composta dall’identità più autentica, la naturale bellezza paesaggistica, la qualità della sua offerta turistica, rivolgendosi così al turista 2.0 che in vacanza si fa più responsabile e attento alla conoscenza del luogo, alle esperienze più vere, alle relazioni umane e all’ambiente.

Le immagini in mostra, assolutamente iconiche, riguarderanno i paesaggi-simbolo della nostra destinazione, le principali attrazioni turistiche, gli eventi clou e i panorami mozzafiato di lago e montagna. Inoltre, esse faranno richiamo alle esperienze autentiche di tipo culturale (borghi d’eccellenza, località inclusive e siti UNESCO), naturalistico e outdoor (lidi premiati, aree protette e movimento all’aria aperta), enogastronomico (prodotti di filiera) e artigianale (alta manifattura tipica) godibili tra i Laghi Maggiore, d’Orta, di Mergozzo e le Valli Ossolane che, stimolando tutti i sensi del viaggiatore consapevole, permettono di provare emozioni tali da godere di un benessere a tutto tondo durante la vacanza. Gli scatti selezionati per la campagna sono tutti provenienti dal ricco Archivio Fotografico del Distretto Turistico dei Laghi. Tra gli autori, Marco Benedetto Cerini e Susy Mezzanotte, veri e propri “pittori dell’era digitale” capaci di ritrarre il nostro territorio con stile elegante e fresco, attraverso immagini dall’atmosfera magica e luminosa.

Ciascuna fotografia sarà corredata, nel suo piano inferiore, di una didascalia riportante la descrizione del luogo raffigurato, la sua collocazione geografica e una famosa citazione di intellettuali, scrittori, artisti e personaggi storici sia nazionali (es. Manzoni, Rosmini, Rodari) sia internazionali (es. Regina Vittoria, Flaubert, Dumas, de Balzac, Stendhal, Andersen, Ruskin, de Saussure, Hemingway) che hanno avuto legami importanti con il nostro territorio grazie a viaggi, soggiorni di piacere, per ragioni di vita pubblica o vita privata. Non mancheranno un paio di altre belle fotografie, più piccole, a corredo di ciascuna immagine principale, utili a raccontare il contesto del luogo o del sito raffigurato e ad arricchirlo di particolari. E, infine, il Qrcode richiamante il portale turistico ufficiale della destinazione www.lagomaggiore.it nonché sito istituzionale del Distretto Turistico dei Laghi, da inquadrare per tutti gli approfondimenti multilingue in merito all’attrazione, alla località e all’esperienza richiamata dall’immagine.

La mostra “I Laghi Piemontesi, autenticità ed emozioni en plein air” rappresenta per il Distretto Turistico dei Laghi un’occasione per differenziare la comunicazione turistica a favore del territorio rispetto ai più tradizionali supporti pubblicitari attraverso uno strumento diverso (visivo e off line), sostenibile (uso di materiali eco-friendly), d’impatto (percorso-racconto per immagini atto a trasmettere l’autenticità della destinazione attraverso la pluralità di esperienze che vi si possono vivere nel nome della bellezza, della qualità certificata, dell’inclusione e della sostenibilità) e vincente (posizionamento della mostra in pieno centro Milano) che darà un valore aggiunto alla promozione del turismo esperienziale e well-being sui Laghi Maggiore, d’Orta, di Mergozzo e nelle Valli dell’Ossola.

Il target della campagna sarà il pubblico milanese e di passaggio, ma anche le migliaia di turisti nazionali ed internazionali gravitanti nel centro storico di Milano nel periodo di esposizione della mostra fotografica, potenziali nostri visitatori futuri. La potenza visiva ed emotiva che gli scatti fotografici porteranno con sé vorrà infatti invitare a rallentare dal frenetico ritmo quotidiano per soffermarsi ad osservare un territorio - forse già conosciuto o forse nuovo - da segnare nella propria lista “the place to be…” per gite fuori porta o vacanze bien vivre. La mostra di Milano si pone dunque essa stessa come incipit del futuro soggiorno sui Laghi.

Il capoluogo lombardo, del resto, è estremamente vicino al territorio del Distretto Turistico dei Laghi, assai comodo da raggiungere dalla città grazie al collegamento ferroviario Milano-Domodossola-Sempione (un’ora di treno) e a quello autostradale A8 Milano-Laghi e A26 Voltri-Gravellona Toce (un’ora d’auto o bus). Da non scordare, poi, la presenza dell’Aeroporto Internazionale di Milano Malpensa a soli 30 minuti dal Lago Maggiore.

“Con questa mostra “en plein air” - afferma il Presidente del Distretto Turistico dei Laghi Francesco Gaiardelli - la nostra ATL si propone anzitutto di stimolare la moltitudine di passanti e turisti in visita a Milano - città a cui per storia e cultura, oltre che per prossimità, siamo da sempre assai legati - verso una migliore conoscenza dei Laghi piemontesi e delle proposte più autentiche qui godibili. Non solo: nel lungo periodo, miriamo all’arrivo sui nostri laghi di flussi turistici nazionali e stranieri di diverse fasce d’età e di qualità, per generare una ricaduta economica virtuosa sull’imprenditoria turistica locale, e quindi dell’intero Piemonte. Con questo obiettivo, l’iniziativa su di una vetrina unica quale Corso Vittorio Emanuele a Milano non può che essere un ottimo volano. Un’opportunità di enorme visibilità che siamo davvero orgogliosi di poter cogliere”.

L’ATL Distretto Turistico dei Laghi propone la campagna di comunicazione con mostra fotografica su Milano tra le azioni del suo Progetto “LaXURY Autenticità ed emozioni, sui Laghi Piemontesi un’esperienza di completo benessere per il nuovo concetto di lusso in vacanza”, presentato per l’Annualità 2025/2026 quale progetto di promozione del prodotto turistico regionale ai sensi della L.R. n. 14/2016 art. 21 e finanziato da Regione Piemonte, che lo ha posto peraltro tra i primi classificati nella relativa graduatoria a supporto di una sempre maggiore sostenibilità - culturale, economica, sociale e ambientale - del sistema turistico locale, nonché della crescita dell’economia turistica piemontese in senso lato. Secondo i trend oggi più in voga nel settore turistico internazionale, il Progetto “LaXURY” mira a promuovere sui Laghi Piemontesi il turismo esperienziale o turismo del well-being basato sull’assunto che il soggiorno nella nostra destinazione, se composto dal giusto mix di esperienze autentiche e di qualità, permette al turista di raggiungere un reale benessere del corpo, dell’anima e della mente, rappresentando così il più attuale concetto di vero lusso in vacanza.

“Conformemente con quanto dettato dall’ultimo Programma annuale delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica dell’Assessorato al Turismo di Regione Piemonte, questa azione - conclude il Consigliere dell’ATL Alessandro Porrini - è tesa alla promozione in chiave slow, autentica e sostenibile delle esperienze Cultura e Tradizioni, Natura e Outdoor, Enogastronomia e Artigianato del territorio di competenza, che sono il perno su cui ruota oggi il soggiorno del turista una volta giunto tra i nostri laghi e monti, nonché parte integrante dell’offerta turistica piemontese, e anzi sue principali leve di crescita”.