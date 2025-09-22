Nubifragio, lavori per 220 mila euro per interventi immediati a Varzo

E’ di 220 mila euro il ‘’costo’’ dei lavori di somma urgenza avviati dall’amministrazione comunale di Varzo dopo il nubifragio di fine agosto che ha colpito il paese della valle Divedro. Nubifragio che aveva portato all’o straripamento di alcuni rii che avevano causato danni e allagamenti ma, per fortuna nessun ferito. Somma alla quale andrà poi aggiunta quella di altri interventi per completare la messa in sicurezza del territorio comunale.

Dicevamo che si tratta dei lavori di somma urgenza. ‘’ Interventi per i quali era stata fatta una ordinanza e per i quali abbiamo già incaricato le ditte per eliminare il rischio immediato – spiega Bruno Stefanetti, sindaco di Varzo- . Si tratta di interventi in località Al Treggiolo per interventi di consolidamento ad un ponte; poi a Riceno dietro la casa che era stata evacuata e dove si sta rimettendo a posto l’alveo del fiume; poi sempre nel rio di Riceno e poi in frazione Campaglia per un riconsolidamento dell’argine, dove si stava già lavorando prima del nubifragio perché avevamo in corso dei lavori di regimazione delle acque, che sono stati travolti’’

‘’ Inoltre – conclude – stiamo verificando altri interventi che dovranno poi essere programmati e stiamo aspettando ci diano le indicazioni per i risarcimenti dei danni ai privati’’.