Gioco d'azzardo in Canton Ticino: sequestrati 150 apparecchi illegali nel Locarnese

Operazione della polizia cantonale nel corso della giornata odierna - in collaborazione con la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) - di controllo in un magazzino del Locarnese. L'intervento era in particolare finalizzato a verificare la presenza di giochi da casinò illegali sul nostro territorio.

Il responsabile dello stabile nel quale gli apparecchi erano depositati e pronti per essere venduti, è stato denunciato per infrazione alla Legge sui giochi in denaro (LGD). Sono stati inoltre sequestrati circa 150 apparecchi. Ulteriori accertamenti sul rispetto delle disposizioni legali vigenti saranno valutati nei prossimi giorni in base all'esito delle verifiche finora svolte.