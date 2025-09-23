 / Cronaca

Cronaca | 23 settembre 2025, 15:54

Gioco d'azzardo in Canton Ticino: sequestrati 150 apparecchi illegali nel Locarnese

Operazione della polizia cantonale per il contrasto dei casinò illegali sul territorio svizzero: il responsabile di uno stabile nel quale i macchinari era depositati e pronti per essere venduti, è stato denunciato per violazione delle legge sui giochi in denaro

(foto d'archivio)

(foto d'archivio)

Operazione della polizia cantonale nel corso della giornata odierna - in collaborazione con la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) - di controllo in un magazzino del Locarnese. L'intervento era in particolare finalizzato a verificare la presenza di giochi da casinò illegali sul nostro territorio. 

Il responsabile dello stabile nel quale gli apparecchi erano depositati e pronti per essere venduti, è stato denunciato per infrazione alla Legge sui giochi in denaro (LGD). Sono stati inoltre sequestrati circa 150 apparecchi. Ulteriori accertamenti sul rispetto delle disposizioni legali vigenti saranno valutati nei prossimi giorni in base all'esito delle verifiche finora svolte. 

Redazione Varese

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore