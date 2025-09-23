Simplon Dorf, identificati i due alpinisti trovati morti a fine agosto

Sono stati identificati i due alpinisti morti sulle pendici della Weissmies a fine agosto. La polizia cantonale del Vallese ha reso noto di aver dato un nome ai corpi: si tratta di due cittadini polacchi di 76 e 52 anni.

I corpi furono scoperti da altri due alpinisti che scendevano dalla Weissmies il 26 agosto.

Erano partiti il 22 agosto per scalare il Weissmies, 4017 metri. Uno di loro si era procurato un grave infortunio dopo una caduta e il compagno aveva subito allertato i soccorsi. Che, nonostante diversi voli di ricerca, non riuscirono a localizzare gli uomini. Il 26 agosto 2025, i due uomini furono trovati morti.