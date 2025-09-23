 / Cronaca

Simplon Dorf, identificati i due alpinisti trovati morti a fine agosto

La Polizia vallesana ha comunicato che sono due polacchi di 52 e 76 anni

Sono stati identificati i due alpinisti morti sulle pendici della Weissmies a fine agosto. La polizia cantonale del Vallese ha reso noto di aver dato un nome ai corpi: si tratta di due cittadini polacchi  di 76 e 52 anni. 

I corpi furono scoperti da altri due alpinisti che scendevano dalla Weissmies il 26 agosto.

Erano partiti il 22 agosto per scalare il Weissmies, 4017 metri. Uno di loro si era procurato un grave infortunio dopo una caduta e il compagno aveva subito allertato i soccorsi. Che, nonostante diversi voli di ricerca, non riuscirono a localizzare gli uomini. Il 26 agosto 2025, i due uomini furono trovati morti.

