Cronaca | 21 settembre 2025, 17:25

Cade nella scarpata di un fiumiciattolo nei boschi di Druogno: grave un 57enne

L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Novara, in codice rosso

Un uomo di 57 anni è stato trasportato all’ospedale dopo essere caduto in una riva di un fiumiciattolo nei boschi intorno a Druogno. 
E’ stato un compagno di escursione che era con lui a lanciare l’allarme e allertare il 112. 
Sul posto è intervenuto il soccorso alpino e il personale del 118: l’uomo è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale Maggiore di Novara a causa delle gravi ferite.

