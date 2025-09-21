Un uomo di 57 anni è stato trasportato all’ospedale dopo essere caduto in una riva di un fiumiciattolo nei boschi intorno a Druogno.
E’ stato un compagno di escursione che era con lui a lanciare l’allarme e allertare il 112.
Sul posto è intervenuto il soccorso alpino e il personale del 118: l’uomo è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale Maggiore di Novara a causa delle gravi ferite.
Cronaca | 21 settembre 2025, 17:25
Cade nella scarpata di un fiumiciattolo nei boschi di Druogno: grave un 57enne
L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Novara, in codice rosso

