Masso si stacca dalla montagna e finisce sulla strada cantonale: colpita un’auto tra Solduno e Ponte Brolla

Momenti di paura lungo la strada cantonale che collega Solduno a Ponte Brolla, dove un grosso masso si è improvvisamente staccato dalla parete sovrastante, piombando sulla carreggiata e centrando in pieno un’automobile in transito.

L’allarme è scattato subito e sul posto sono intervenute più pattuglie della polizia cantonale, che hanno disposto la chiusura della strada tra Locarno e Ponte Brolla per motivi di sicurezza e per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Al momento non sono ancora state rese note le condizioni dell’automobilista o degli eventuali passeggeri coinvolti nell’impatto.