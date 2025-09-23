 / Cronaca

Cronaca | 23 settembre 2025, 19:03

Masso si stacca dalla montagna e finisce sulla strada cantonale: colpita un’auto tra Solduno e Ponte Brolla

Traffico interrotto tra Locarno e Ponte Brolla, sul posto la polizia. Ancora incerte le condizioni delle persone a bordo

Momenti di paura lungo la strada cantonale che collega Solduno a Ponte Brolla, dove un grosso masso si è improvvisamente staccato dalla parete sovrastante, piombando sulla carreggiata e centrando in pieno un’automobile in transito.

L’allarme è scattato subito e sul posto sono intervenute più pattuglie della polizia cantonale, che hanno disposto la chiusura della strada tra Locarno e Ponte Brolla per motivi di sicurezza e per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Al momento non sono ancora state rese note le condizioni dell’automobilista o degli eventuali passeggeri coinvolti nell’impatto.

Redazione

