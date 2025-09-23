 / Cronaca

Cronaca | 23 settembre 2025, 18:54

Cercatore di funghi disperso nei boschi di Trontano, scattano le ricerche

Soccorso alpino, Vigili del fuoco, Sagf e Protezione civile impegnati nella zona dell’alpe Briasca

Le cattive condizioni meteo non hanno fermato la mobilitazione dei soccorritori. Nel tardo pomeriggio di martedì 23 settembre, intorno alle 18, è stato dato l’allarme per un uomo uscito in cerca di funghi nei boschi sopra Trontano e non rientrato a casa.

L’area di ricerca si concentra nella zona dell’alpe Briasca, a quota poco inferiore ai mille metri. Sul posto stanno operando le squadre del Soccorso alpino della X Delegazione Valdossola con le stazioni di Domodossola, Villadossola, Bognanco e Valle Vigezzo, affiancate dal Sagf della Guardia di Finanza di Domodossola, dai Vigili del fuoco e dai volontari della Protezione civile.

Redazione

