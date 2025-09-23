Cercatore di funghi disperso nei boschi di Trontano, scattano le ricerche

Le cattive condizioni meteo non hanno fermato la mobilitazione dei soccorritori. Nel tardo pomeriggio di martedì 23 settembre, intorno alle 18, è stato dato l’allarme per un uomo uscito in cerca di funghi nei boschi sopra Trontano e non rientrato a casa.

L’area di ricerca si concentra nella zona dell’alpe Briasca, a quota poco inferiore ai mille metri. Sul posto stanno operando le squadre del Soccorso alpino della X Delegazione Valdossola con le stazioni di Domodossola, Villadossola, Bognanco e Valle Vigezzo, affiancate dal Sagf della Guardia di Finanza di Domodossola, dai Vigili del fuoco e dai volontari della Protezione civile.