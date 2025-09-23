Trontano, cercatore di funghi disperso: la pioggia blocca le ricerche

Nonostante l’impegno delle squadre di soccorso, le ricerche del cercatore di funghi 58enne di Dormelletto disperso da oggi pomeriggio nei boschi sopra Trontano sono state interrotte con il calare della sera.

L’uomo, che si trovava nella zona dell’alpe Briasca insieme a un gruppo di amici, non si è presentato al punto di ritrovo concordato, facendo scattare l’allarme intorno alle 18.

Sul posto hanno operato il Soccorso alpino della X Delegazione Valdossola (stazioni di Domodossola, Villadossola, Bognanco e Valle Vigezzo), il Sagf della Guardia di Finanza, i Vigili del fuoco con l’elicottero Drago e la Protezione civile.

Le difficili condizioni meteo, con pioggia incessante e visibilità ridotta, hanno reso complicato l’avvicinamento nella zona segnalata dall’elicottero dei Vigili del fuoco dotato di tecnologia Imsi catcher. Anche i droni impiegati non hanno dato esito positivo.

Circa 30 persone hanno preso parte alle ricerche, che al momento sono sospese per motivi di sicurezza. Le operazioni riprenderanno domani, mercoledì 24 settembre, alle prime luci del giorno.