Marcello Ugazio stabilisce un nuovo record di velocità da Domodossola al Monte Leone

Alle ore 8.00 di domenica mattina, Marcello Ugazio ha fatto partire il cronometro ed in sella alla sua Bike si è lanciato verso il Monte Leone, montagna Icona della Val D’Ossola, con l’intento di siglare un nuovo 'Fastest know time' in terra ossolana.

Assistito per tutto il percorso da uno staff di 20 persone a garantirne la sicurezza, tra i quali una squadra del Soccorso Alpino Val d’Ossola e tre atleti di sostegno per la parte sky del percorso che hanno accompagnato l’atleta verso la cima del Monte Leone, Ugazio ha stoppato il cronometro con un incredibile tempo di 4 ore 11 minuti e 25 secondi.

"Sull'onda di quello che è stato fatto per la Genova Monte Bianco - afferma Ivan Svilpo ideatore dell'evento - abbiamo voluto ripetere la performance in modo certo più ristretto, ma non meno spettacolare in terra Ossolana per portare sotto i riflettori i meravigliosi scorci che la Val d'Ossola è in grado di offrire".