Sport | 27 settembre 2025, 10:26

Ciclismo, Longo Borghini e Barale in gara ai Mondiali in Ruanda

Le due azzurre impegnate nella gara in programma oggi alle 12,30 a Kigali

Due ossolane in gara oggi ai Mondiali di ciclismo a Kigali, in Ruanda.

Oggi, sabato 26 settembre, è in programma la corsa su strada femminile Elite  che vedrà impegnate Elisa Longo Borghini e Francesca Barale.

L’ornavassese, dopo tre medaglie di bronzo conquistate in passato a Valkenburg nel 2012, a Imola nel 2020 ed a Zurigo lo scorso anno, punta di nuovo ad essere protagonista in campo mondiale. Oltre a Longo Borghini , la formazione azzurra vede impegnate la villadossolese Francesca Barale,  Silvia Persico, Barbara Malcotti, Eleonora Camilla Gasparrini, Monica Trinca Colonel, Soraya Paladin.

Partenza alle ore 12.05 ed arrivo attorno alle 16.45.

re.ba.

