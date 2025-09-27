Ciclismo, Longo Borghini e Barale in gara ai Mondiali in Ruanda

Due ossolane in gara oggi ai Mondiali di ciclismo a Kigali, in Ruanda.
Oggi, sabato 26 settembre, è in programma la corsa su strada femminile Elite che vedrà impegnate Elisa Longo Borghini e Francesca Barale.
L’ornavassese, dopo tre medaglie di bronzo conquistate in passato a Valkenburg nel 2012, a Imola nel 2020 ed a Zurigo lo scorso anno, punta di nuovo ad essere protagonista in campo mondiale. Oltre a Longo Borghini , la formazione azzurra vede impegnate la villadossolese Francesca Barale, Silvia Persico, Barbara Malcotti, Eleonora Camilla Gasparrini, Monica Trinca Colonel, Soraya Paladin.
Partenza alle ore 12.05 ed arrivo attorno alle 16.45.