Seconda Categoria: sorridono Voluntas Suna, Fomarco e Pro Vigezzo, pari per Varalpombiese e Riviera d’Orta

La prima giornata di Seconda Categoria – Girone A ha offerto subito spunti interessanti per le squadre del Verbano Cusio Ossola e del Novarese, tra vittorie incoraggianti e partenze più complicate.

Nel Vco spicca l’ottimo avvio del Voluntas Suna, che ha superato 3-1 in trasferta il Casale Corte Cerro, conquistando i primi tre punti stagionali. Positivo anche l’esordio del Fomarco, vittorioso 2-1 sulla Pregliese, mentre la Pro Vigezzo ha regolato 1-0 la Mergozzese nel derby ossolano.

Non è andata bene invece al Fondotoce, sconfitto 0-2 davanti al proprio pubblico, e alla già citata Mergozzese, piegata di misura nel derby di giornata. Stop pesante anche per la Crevolese, battuta in casa dal Valduggia per 2 a 4, e per il Casale Corte Cerro, che ha ceduto il passo al Voluntas Suna.

Sul fronte novarese, la Riviera d’Orta ha strappato un buon 2-2 sul campo della Castellettese, mentre la Varalpombiese ha chiuso con lo stesso risultato la sfida contro la Serravallese.