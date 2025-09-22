Ciclismo, Vittorio La Fata e Gioele Loggia sul podio nel Torinese

Due ottimi terzi posto quelli conquistati dal Pedale nelle gare valide per il Campionato provinciale torinese.
Il primo è quello di Vittorio La Fata al Memorial Guido Messina, gara ciclistica per Allievi. L’atleta del Pedale Ossolano è giunto a 8’’ dal vincitore Carlo Partengo (Gabetti-Ardens Cycling Team), in una gara sui 91 chilometri, con 53 partenti, svoltasi alla media di 39,52 km/h.
Il Pedale ha piazzato anche al nono posto Edoardo Ietta giunto a 43’’ dal primo classificato.
Gli esordienti erano pure impegnati a Caselette al trofeo Luciano Tomio, pure campionato provinciale torinese. Tra quelli del secondo anno terzo posto per Gioele Loggia, a 15’’ dal vincitore Mattia Biolatto. Del Pedale bene anche Alessandro Cheula, ottavo a 45’’.
Per gli esordienti primo anno sesto posto per Tommaso Milani, nella gara vinta da Andrea Racca (Gabetti-Ardmes Cycling team). Ventiquattro i partenti sulla distanza di 41 chilometri. Media 37,44 km/h.