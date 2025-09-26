 / Sport

Pulcini in campo alla Praudina

Si svolgerà domani, sabato 27 settembre al campo della Praudina di Santa Maria Maggiore il memorial “Giacomino Ariola, torneo riservato ai calciatori appartenenti alla categoria pulcini misti, regolarmente tesserati F.I.G.C. con la propria società per la stazione in corso (nato dal 1-1-20515 al 31-12-2016). Si inizia alle 10; alle 16.30 le premiazioni. In campo si sfideranno: Pro Vigezzo rossa, Juve Domo, Varzese, Masera, Virtus Villa, Pro Vigezzo blu, Cannobiese.

Marco De Ambrosis

