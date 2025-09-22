Memorial Migliorati e Gnuva, trionfo della Caddese sui sentieri di casa

Grande successo della Caddese nel memorial Marsilio Migliorati e Cecilia Gnuva. Sui sentieri di casa, vittoria sia nella categoria esordienti che in quella delle società a punti. Per quanto riguarda le classifiche individuali successo nella categoria Allievi per Schnell Federico dell'Avis Marathon di Verbania.

Nella categoria Allieve, successo per Brizio Alyssa, portacolori della Caddese, secondo posto per Vittoni Chiara sempre della Caddese. Nei Cadetti, il primo posto va a Bartoli Luca, Asd Caddese, seguito da Fontana Andrea della stessa società, e terzo Molini Marco del Bognanco. Le Cadette hanno visto la vittoria di Clemente Elisabetta dell'Avis Marathon Verbania, secondo posto per Zanzi Zoe del Bognanco e terza Martinella Elena dell'Avis Marathon Verbania.

Protagonisti della categoria ragazzi, i portacolori della Caddese che hanno occupato i primi tre posti della classifica sono Zanelli Massimo, Sarazzi Alessio e Aleotti Martino. Nelle Ragazze primo posto per Margaroli Manuela, Atletica Ossolana Vigezzo, seconda Cameroni Lucrezia, Caddese e terza Cilento Sara, sempre Caddese.