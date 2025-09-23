Progni e Suppa già protagonisti tra i cannonieri

In Promozione cade ancora il Piedimulera, ma ritrova i gol – purtroppo inutili – di Alessandro Elca, il suo capocannoniere del salto di categoria. Il ‘’Curotti’’ si rivela amaro per i ragazzi di Poma, perché la Juventus Domo (terza rete di Suppa) è partita col piede giusto e non fa sconti puntando su un ruolino di marcia che l’ha vista realizzare 11 reti in 270 minuti. Mentre i gialloblu incassano troppe reti: già 10 subite in tre turni. Per il resto è notte fonde perché le altre formazioni del Vco perdono tutte: il Gravellona ad Arona, l’Ornavassese in casa con il Quincinetto.

In Prima la Cannobiese perde ma Progni ci mette lo stesso la sua firma la sua quinta rete in tre partite. Il 3 a 1 del Feriolo sul la Cannobiese svelano la ambizioni della truppa di Pissardo che davanti ha il un trio di massimo rispetto Audo-Palfini-Lipari, anche se ad oggi l’uomo che ha segnato di più è quel Simone Zonca che, ovunque va, conferma le sue buone qualità. Questo dice la Prima Categoria – terza giornata – che delinea già una sua prima forma di classifica.

Con Feriolo in vetta col Momo e dietro le blasonate Omegna e Virtus Villa con la sorpresa Dormelletto. Delle formazioni del Vco quella che ha mandato più giocatori in rete è l’Esio Verbania: sei in tutto e anche una delle cinque formazioni che ancora non hanno perso. Le altre sono Feriolo, Momo, Virtus Villa, Bagnella.