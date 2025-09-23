Coppa Piemonte, debutto positivo per il 2mila8volley Domodossola

Domenica 21 settembre, al Palaraccagni, i domesi del 2mila8volley hanno ospitato la prima tappa della Coppa Piemonte, competizione fipav che vede fronteggiarsi compagini di Serie C e Serie D piemontese e che viene disputata nella pre-season (quindi settembre-ottobre) con atto conclusivo poi a gennaio (semifinali e finali).

La formula della Coppa prevede concentramenti da tre squadre l'uno con partite ai 3 set fissi (ogni set è un punto in classifica) e quindi in ogni giornata di gioco le squadre affrontano due avversarie differenti. nella prima tappa Domo si vedeva opposto a Pavic Romagnano (serie C) e Biella Volley (serie D). Due avversarie dal valore fisico e tecnico molto differente: Romagnano è una della compagini più quotate per il podio della Serie C , con tutti atleti esperti e che negli anni precedenti hanno disputato campionati di Serie B, Biella invece è una squadra giovane che dovrà fare esperienza in un campionato regionale.

Coach Cova ha sfruttato quindi l'occasione per testare la squadra e provare diverse soluzioni in vista dell'inizio di campionato (previsto per il 12 ottobre); tuttavia i domesi hanno dovuto fare a meno di due pedine fondamentali quali Pennati e Maiello S. entrambi assenti per infortunio. In "posto quattro" quindi ci si è affidati a De Grandis e a capitan Piroia, oltre alla convocazione per la prima volta dei giovanissimi Borgna (2011) e Francavilla (2010). Tutti presenti invece gli altri atleti della rosa, anche se alcuni devono ancora terminare la fase di preparazione atletica.

Il primo match è stato sicuramente il più avvincente dal punto di vista agonistico e tecnico e il più divertente per il tanto pubblico presente al palazzetto. Le due squadre si sono fronteggiate a viso aperto con i primi due parziali che hanno visto i domesi giocare per lunghi scambi alla pari del Pavic. Meno combattuto invece il terzo set. Il risultato è stato, come da pronostico, a favore dei novaresi che si sono imposti 3 a 0.

Tutta un'altra storia invece nel secondo match con Domo che ha faticato solo nei primi punti del primo set, mentre ha poi giocato in scioltezza i restanti due parziali aggiudicandosi la partita per 3 a 0.

Il bottino della giornata vede quindi Domodossola a 3 punti nella classifica generale.

bene le prestazioni dei tre "2006" Borgnis, Saclusa e Sirocchi, oltre all'ottimo esordio del neo acquisto Scarpati (assente Mancuso per motivi di lavoro, al suo posto il giovane Michetti).

Sabato prossimo, 27 settembre, seconda tappa a Vercelli con Acqui Terme (Serie C) e Vercelli (serie D).