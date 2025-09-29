Case popolari, l'amministrazione di Villadossola sollecita Atc: "Ancora non effettuati gli interventi promessi a marzo"

Il sindaco di Villadossola Bruno Toscani ha inviato una lettera al presidente dell’Atc Piemonte Nord Marco Marchioni in merito alle criticità segnalate dagli inquilini delle case di edilizia popolare in città, chiedendo nuovamente l’intervento dell’agenzia territoriale per la casa. Di seguito le parole del primo cittadino.

“Egregio presidente Marchioni,

in occasione della sua gradita visita alle case popolari del Villaggio Sisma di Villadossola, avvenuta il 26 marzo scorso insieme al sottosegretario Preioni e al sottoscritto, furono analizzate le molteplici criticità strutturali legate a infiltrazioni, impianti obsoleti e altri interventi urgenti da tempo attesi dalla nostra comunità.

Nel corso dell’incontro, lei assicurò l’avvio nel breve-medio periodo dei lavori di manutenzione straordinaria necessari per ripristinare condizioni dignitose agli alloggi in questione e garantire la sicurezza e il benessere degli abitanti. Ad oggi, tuttavia, gli inquilini continuano a segnalarci disagi crescenti e non è più rinviabile l’avvio delle opere promesse.

Le chiediamo pertanto di dare avvio con massima urgenza agli interventi di riparazione delle infiltrazioni e degli altri interventi indifferibili, onde evitare ulteriori disservizi e garantire condizioni abitative sicure.

Rimaniamo fiduciosi di poter vedere partire quanto prima questo percorso di preservazione e miglioramento del patrimonio edilizio pubblico dando il via al più presto a questi interventi tanto necessari, convinti che un’azione celere risponda al legittimo diritto dei nostri concittadini a vivere in alloggi decorosi e salubri.

La ringraziamo per l’attenzione e confidiamo in un rapido riscontro”.