Autostrada A26, tutti i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso, come di consueto, l’informativa relativa ai cantieri attivi sull’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri per la settimana del 29 settembre. di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità.
Cantieri di chiusura in orario notturno:
Allacciamento A26/D08 provenendo da Gravellona Toce in direzione Milano dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 29 settembre. Possibile uscita ad Arona o Borgomanero e rientro a Castelletto Ticino.
Uscita della stazione di Arona provenendo da Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 30 settembre. Uscita consigliata a Borgomanero.
Uscita della stazione di Arona provenendo. Da Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 1° ottobre. Uscita consigliata a Borgomanero.
Allacciamento A26/D08 - allacciamento D08/A26 in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 2 ottobre. Uscita e rientro a Castelletto Ticino.
Arona – Gravellona Toce in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 alle 4.00 nella notte di domenica 5 ottobre. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Gravellona Toce.
Baveno, in uscita da Gravellona Toce e in entrata da Genova dalle 22.00 alle 4.00 nella notte di domenica 5 ottobre. Possibili alternative Carpugnino, Meina e Arona.
Cantieri di corsia unica permanente:
Tra allacciamento A26/D36 e Vercelli est in direzione Gravellona Toce tra le pkm 112+000 e 116+000 in modalità permanente da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre.
Sulla D36 Stroppiana – Santhià, tra allacciamento A26/D36 e Vercelli ovest in direzione Santhià tra le pkm 5+300 e 6+700 in modalità permanente da lunedì 29 settembre.
Tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià tra le pkm 23+000 e 24+100 in modalità permanente.
Tra allacciamento A4/D36 e Vercelli ovest in direzione Stroppiana tra le pkm 24+500 e 23+700 in modalità permanente.