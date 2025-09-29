 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 29 settembre 2025, 15:33

Autostrada A26, tutti i cantieri attivi questa settimana

Le informazioni utili per gli automobilisti in trasito sulla Gravellona Toce - Genova Voltri

Autostrada A26, tutti i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso, come di consueto, l’informativa relativa ai cantieri attivi sull’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri per la settimana del 29 settembre. di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Allacciamento A26/D08 provenendo da Gravellona Toce in direzione Milano dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 29 settembre. Possibile uscita ad Arona o Borgomanero e rientro a Castelletto Ticino.

Uscita della stazione di Arona provenendo da Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 30 settembre. Uscita consigliata a Borgomanero.

Uscita della stazione di Arona provenendo. Da Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 1° ottobre. Uscita consigliata a Borgomanero.

Allacciamento A26/D08 - allacciamento D08/A26 in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 2 ottobre. Uscita e rientro a Castelletto Ticino.

Arona – Gravellona Toce in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 alle 4.00 nella notte di domenica 5 ottobre. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Gravellona Toce.

Baveno, in uscita da Gravellona Toce e in entrata da Genova dalle 22.00 alle 4.00 nella notte di domenica 5 ottobre. Possibili alternative Carpugnino, Meina e Arona.

Cantieri di corsia unica permanente:

Tra allacciamento A26/D36 e Vercelli est in direzione Gravellona Toce tra le pkm 112+000 e 116+000 in modalità permanente da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre.

Sulla D36 Stroppiana – Santhià, tra allacciamento A26/D36 e Vercelli ovest in direzione Santhià tra le pkm 5+300 e 6+700 in modalità permanente da lunedì 29 settembre.

Tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià tra le pkm 23+000 e 24+100 in modalità permanente.

Tra allacciamento A4/D36 e Vercelli ovest in direzione Stroppiana tra le pkm 24+500 e 23+700 in modalità permanente.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore