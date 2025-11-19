I tempi biblici di Anas per i lavori allo svincolo di Villadossola

Era febbraio 2023 quando l’allora assessore ai lavori pubblici di Villadossola, Massimo Gervasoni, denunciava ‘’la situazione insostenibile’’ della superstrada a Villadossola.

Tanto che, come amministratore comunale, aveva scritto ad Anas, che gestisce la statale 33 del Sempione. Inviando una lettera per rimarcare la situazione esistente tra lo svincolo di Villadossola e il Laghetto dei Sogni ‘’con restringimenti presenti da ormai più di un anno’’.

‘’I cantieri – scriveva Gervasoni - oltre ad essere un bruttissimo biglietto da visita per l’Ossola, sono anche molto pericolosi per l’incolumità degli automobilisti, soprattutto nei fine settimana con l’afflusso di molti turisti che arrivano, creando code e disagi a tutti’’.

Sono passati due anni da allora – tre da quanto la corsia è stata effettivamente ridotta - ma allo svincolo di Villadossola tutto è rimasto tale e quale. La statale 33 subisce ancor oggi una restrizione pericolosa e i lavori previsti da Anas restano ancora una chimera.